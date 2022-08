Milan, c'è interesse anche per Sissoko dello Strasburgo: costa 8 milioni

Fonte: tuttomercatoweb.com

Arriverà dalla Francia, con ogni probabilità, il rinforzo di centrocampo per il Milan di Stefano Pioli: detto dell'interesse molto concreto per Jean Onana del Bordeaux, il club è in pressing anche per Ibrahima Sissoko dello Strasburgo. Il centrocampista francese ha una valutazione vicina agli 8 milioni di euro e un contratto in scadenza a giugno 2024. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Brest, si è poi consacrato con la maglia degli alsaziani, fino ad attirare le attenzioni di Paolo Maldini e Frederic Massara. Sissoko, classe 1997, l’anno scorso ha giocato complessivamente 36 partite fra campionato e coppa di Francia, realizzando 2 reti e fornendo 6 assist vincenti per i compagni di squadra.