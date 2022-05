Milan, Caldara piace al Bologna: gli emiliani pensano a lui come rinforzo in difesa

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come scrive la Gazzetta dello Sport questa mattina, Giovanni Sartori dovrebbe essere ufficializzato fra oggi e domani come nuovo direttore sportivo del Bologna. Dunque, sarà lui l’uomo del mercato per i felsinei, che cercano un rinforzo per la difesa. L’idea potrebbe essere Mattia Caldara del Milan, retrocesso in questa stagione con il Venezia. L’ex difensore dell’Atalanta ha ancora un anno di contratto con i rossoneri che però non sembrano aver intenzione di tenerlo in rosa per il prossimo campionato.