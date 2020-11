Milan, Calhanoglu fedelissimo di Pioli: torna titolare col Verona

La Gazzetta dello Sport mette in evidenzia l’importanza di Calhanoglu per il Milan. È un fedelissimo di Pioli, come lo era stato per tutti gli altri allenatori che dall’estate del 2017 si sono dati il cambio in panchina. Con 15 occasioni da gol create in campionato, il giocatore turco è il milanista più pericoloso: ne ha prodotte almeno nove in più di ogni altro compagno di squadra. Contro il Verona, Calhanoglu tornerà titolare per la gioia di Ibrahimovic.