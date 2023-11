Milan, che difesa contro il PSG: solo 3 cross su 22 dei francesi vanno a buon fine

Le statistiche spesso lasciano il tempo che trovano ma c'è un dato che può testimoniare, anche se non preso singolarmente, la grande prova del reparto difensivo rossonero. Al netto del gol preso, i rossoneri sono rimasti concentrati per 90 minuti rendendo la vita difficile ai giocatori parigini e alle loro trame organizzate. Non è un caso che solamente 3 cross su 22 dei francesi siano andati a buon fine, cioè da un compagno all'altro: tutti gli altri (ovvero l'86% dei cross) sono stati sbagliati o sono diventati preda della difesa rossonera.