Maignan a Giroud: "Sono felice che ci siamo incontrati e di aver potuto giocare insieme in un grande e storico club come il Milan"

vedi letture

Nel corso dell'intervista rilasciata ai microfoni di Milan TV nella quale ha annunciato il suo addio al Milan, Olivier Giroud ha ricevuto un'emozionante video da parte dei suoi compagni di squadra che hanno voluto omaggiarlo con belle parole. Queste quelle del suo connazionale Mike Maignan:

"OG, Original Giroud. Sono felice che ci siamo incontrati e di aver potuto giocare insieme in un grande e storico club come il Milan. Non sono bravo con i video messaggi, ma auguro a te ed alla tua famiglia buona fortuna".