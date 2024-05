Pulisic grato a Giroud: "Fortunato ad aver calcato il campo con questo ragazzo"

L'addio di Olivier Giroud al Milan è stata la notizia di ieri nell'universo rossonero. L'indiscrezione del suo passaggio in MLS ai Los Angeles FC dell'amico Hugo Lloris era chiara da tempo ma comunque l'intervista con cui il francese ha salutato il Milan ha generato emozioni e reazioni da parte di tifosi e anche compagni di squadra. Tra questi anche Christian Pulisic, compagno di Giroud al Chelsea e poi quest'anno in rossonero, che in una storia di Instagram ha commentato: "Fortunato ad aver calcato il campo con questo ragazzo".

Pulisic aveva parlato anche nel video che i compagni rossoneri hanno dedicato a Olivier Giroud e aveva espresso un concetto molto simile, davanti a un numero 9 commosso. Così ha parlato l'americano nel video: "Ho imparato molto da te ed abbiamo avuto una grande intesa sul campo".

I NUMERI DI GIROUD

In tre anni al Milan - con due partite ancora da giocare contro Torino e Salernitana, l'ultima a San Siro in cui verrà salutato - Giroud ha giocato in totale 130 partite segnando 48 gol. Di questi 38 in Serie A, 3 in Coppa Italia, 6 in Champions League e 1 in Europa League. Tra i più memorabili si ricordano la doppietta nel derby del febbraio 2022, il gol con il Napoli un paio di mesi dopo, le reti contro il Sassuolo nel giorno del tricolore, il gol in acrobazia contro lo Spezia, la rete al Maradona nei quarti di Champions League, il gol contro il PSG nella fase a gironi della Champions di quest'anno. Un grande grazie a un campione che rimarrà nella storia del Milan.