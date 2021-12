Milan, col Genoa per ripartire: Pioli cambia davanti. Ma più che gli uomini conterà la testa

Dopo le due sconfitte consecutive in campionato contro Fiorentina e Sassuolo, il Milan si presenterà questa sera al "Ferraris" di Genova con un solo obiettivo: vincere. Bisogna, infatti, ripartire assolutamente con i tre punti! Il Napoli è a +3, l'Inter e l'Atalanta (una partita in più) a -1 e il Milan di Pioli ha tutta l'intenzione di riprendere la gran bella corsa messa in campo fino al derby.

La formazione rossonera

Per fare ciò, il tecnico rossonero si affiderà alla migliore formazione possibile e a qualche forza fresca in attacco. Confermata la prima metà della squadra che, a parte l'infortunato Calabria, sarà la titolare ideale: Maignan in porta, Kalulu, Kjaer, Tomori e Theo in difesa, Tonali e Kessie a centrocampo. Davanti ancora Ibrahimovic, supportato sulla trequarti da una linea inedita: Messias a destra, Krunic al centro e Saelemaekers a sinistra; panchina per Diaz e Leao, pronti a fare il loro a gara in corso.

Sassuolo una eccezione?

Più che gli uomini - nonostante il rientro di Tomori, per esempio, sia più che fondamentale - per il Milan è assolutamente necessario rimettere in campo sul prato di Marassi l'atteggiamento che ha spesso e volentieri contraddistinto le partite della squadra di Pioli. Contro il Sassuolo, infatti, i rossoneri sono mancati nello spirito e nella consueta capacità di reagire con qualità e lucidità e questa sera, contro la leggenda milanista Shevchenko, servirà dimostrare che lo scivolone di domenica sia stato solo una eccezione.