Milan-Como in Australia, Chivu: "Io ho imparato a non lamentarmi, ho fatto amichevole in Libia"
Continua a tenere banco la questione che riguarda la possibile trasferta a Perth, in Australia, per giocare Milan-Como (clicca qui per gli ultimi aggiornamenti). Alla vigilia di Napoli-Inter anche Christian Chivu è andato sull’argomento. Queste le sue parole:
"Io ho imparato a non lamentarmi perché è uno spreco di energie. Poi non sta a me giudicare perché non mi capita in questo caso. Io sono andato a fare una amichevole in Libia e sono stato contento, è un modo per far vedere che siamo professionisti. Sta poi ad un allenatore e ad una società a gestire risorse ed energie. Magari impareremo a fare e a dare maggiore riposo".
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
