Quanti dubbi su Milan-Como a Perth. Manca ancora l'ok della FIFA, pressioni sulla Confederazione asiatica per non autorizzare la gara

Sembrava ormai tutto fatto e invece, dopo la decisione della Liga di annullare il match tra Villarreal e Barcellona a Miami, ora anche Milan-Como a Perth è tutt'altro che sicura. L'ok della UEFA, che ha dato il suo benestare in via eccezionale, pareva aver sbloccato definitivamente la questione, ma quello che è successo in Spagna potrebbe aver ripercussioni anche sulla gara tra rossoneri e lariani.

PRESSIONI ESTERNE - Lo scrive stamattina il Corriere della Sera che parla addirittura di "intrigo internazionale". Oggi è atteso l'ok della Federazione Australiana, poi mancano quelli della FIFA e dell'Afc, la Confederazione asiatica calcistica, con quest'ultima che, secondo quanto riferisce il Guardian, starebbe subendo "forti pressioni esterne per non autorizzare la partita". Ieri anche Massimiliano Allegri e Cesc Fabregas si sono espressi sulla questione: "Se si giocherà in Italia meglio, altrimenti ci organizzeremo per andare in Australia e disputare un incontro importante. In ogni caso bisogna che si decida presto, ciò che conta sono i tre punti" le parole del tecnico rossonero. Anche l'allenatore dei lariani si è espresso praticamente allo stesso modo: "La gara in Australia non è confermata ancora. È possibile che non si faccia. La mia è un’idea personale: la gente è l’elemento più importante. Ci sono persone che fanno sacrifici e usano il loro stipendio per seguirci".

POSIZIONI DIVERSE - Se Allegri e Fabregas (anche alcuni giocatori, come Rabiot e Maignan, si sono detti contrari) la pensano così, i manager di Milan e Como hanno un'idea diversa, tanto che sono stati i primi ad avallare l’iniziativa per promuovere il brand ed espandere la visibilità su un nuovo mercato. Oltre a questo ci sarebbero introiti importanti che finirebbero nelle casse dei due club: la federazione australiana, per ospitare una gara di Serie A, si è infatti impegnata a versare 12 milioni alla Lega Cacio (4 per le spese di organizzazione, 5 andranno al Milan, e il resto da dividere fra il Como e le altre consociate). Dove si giocherà quindi Milan-Como a febbraio? Per ora non ci sono certezze, ma, come ha dichiarato ieri Allegri, bisogna deciderlo in fretta.

