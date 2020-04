Milan, consegne a domicilio agli abbonati over 65 e dono di tablet per gli studenti

Il Club avvierà nei prossimi giorni altri due progetti di solidarietà. Il primo sarà riservato ai circa 2000 abbonati rossoneri con più di 65 anni, appartenenti a una fascia demografica tra le più vulnerabili in questa emergenza. Grazie alla preziosa collaborazione di alcuni partner commerciali come Alps, Bioscalin, La Molisana, Peroni, Balocco e i Milan Club cinesi, verrà attivata una consegna a domicilio di generi di prima necessità e articoli sanitari. Il “care-pack” rossonero vuole essere un gesto concreto di vicinanza e solidarietà, due principi che sono alla base dei valori del Club.

La seconda iniziativa è per i più giovani: il Milan sarà uno dei partner del Comune di Milano in un progetto volto ad acquistare dei tablet per permettere a quei giovani studenti delle scuole milanesi che ne sono sprovvisti l’accesso alla formazione online. L’emergenza Covid-19 e la conseguente chiusura delle scuole ha imposto un ripensamento dell’attività didattica e della relazione educativa che accompagnano il processo di apprendimento. Con la formazione a distanza i docenti stanno lavorando affinché le scuole restino “aperte”, nonostante la chiusura fisica delle aule. Il Milan donerà 30 tablet al Comune di Milano che verranno distribuiti agli studenti di elementari e medie per partecipare dalle proprie case alle attività didattiche.