Sarà Andrea Conti il terzino destro titolare del Milan per il match di questa sera in casa del Lecce: come riporta l'edizione di Tuttosport in edicola stamattina, l'ex Atalanta ha infatti vinto il ballottaggio con Davide Calabria e sarà dunque lui a completare la difesa milanista con Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez.