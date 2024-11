Milan, contro il Monza torneranno titolari Theo, Reijnders, Pulisic e Tomori

vedi letture

Dopo la sconfitta casalinga di martedì contro il Napoli capolista a San Siro, domani sera il Milan di Paulo Fonseca tornerà in campo contro il Monza in trasferta. Per questa sfida, come spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport, il tecnico rossonero ritroverà Theo Hernandez e Tijjani Reijnders che hanno saltato il match contro la formazione di Conte per squalifica. Si rivedranno poi dal primo minuto anche Christian Pulisic e Fikayo Tomori dopo la panchina iniziale di qualche giorno fa.

DOVE VEDERE MONZA-MILAN

Data: sabato 2 novembre 2024

Ore: 20.45

Stadio: U-Power Stadium, Monza

TV: DAZN, Sky

Web: MilanNews.it