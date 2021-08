Milan, contro il Real in mezzo al campo spazio alla coppia Tonali-Krunic

Secondo quanto riporta La Gazzetta Sportiva in edicola questa mattina, nel Milan che stasera affronterà in amichevole il Real Madrid, in mezzo al campo troverà spazio la coppia composta da Sandro Tonali e da Rade Krunic. Tommaso Pobega inizierà quindi il match dalla panchina, ma troverà poi sicuramente spazio a partita in corso.