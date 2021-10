Milan, convocata l'Assemblea Ordinaria dei Soci: verrà approvato il bilancio al 30 giugno 2021

Il Milan, sulle pagine odierne della Gazzetta dello Sport, ha pubblicato l'annuncio della convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci per il giorno 26 ottobre 2021 alle 16 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 27 ottobre 2021 alla stessa ora in seconda convocazione. Tra i punti all'ordine del giorno, ci sono l'approvazione del bilancio di esercizio della società al 30 giugno 2021 e la presentazione del bilancio consolidato del club sempre al 30 giugno 2021.