Milan, Diaz pronto a riprendersi la scena nel derby

Contro l’Inter, Brahim Diaz dovrebbe tornare a indossare una maglia da titolare. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, la convocazione nella Spagna rappresenta certamente un plus di buonumore ed energia per il trequartista rossonero. È alla prima chiamata, ma in realtà ha già “debuttato”. Diaz, infatti, con la maglia dell’Under 21 ha disputato una gara contro la Lituania che la federazione ha poi considerato valida per la nazionale maggiore. Brahim, dopo aver saltato tante (troppe!) partite con il Milan a causa del Covid, è pronto a riprendersi la scena proprio nel derby.