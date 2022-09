MilanNews.it

Ismaël Bennacer è stato nominato Giocatore della partita. Il gruppo degli osservatori tecnici UEFA ha dichiarato: "Chiedeva sempre il pallone, spingendo in avanti la sua squadra in attacco e dimostrando una vera aggressività per riconquistare il pallone molto velocemente".