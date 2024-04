Milan disordinato e in confusione: Roma in vantaggio all'intervallo

FINE PRIMO TEMPO - Terminano i primi 45 minuti. Primo tempo molto difficile per il Milan che ha sofferto tantissimo l'intensità della Roma e ha creato solo una palla gol davvero pericolosa, con Giroud. Il gol è di Mancini, lasciato libero di colpire con la testa su calcio d'angolo. Dopo il vantaggio la Roma si è dimostrata ancora pericolosa in tre o quattro contropiedi che hanno trovato la difesa rossonera molto sbilanciata. Per il Milan propositivo Pulisic e provvidenziale Maignan. Male gli altri, serve un'inversione di rotta nel secondo tempo della sfida.

DOVE VEDERE MILAN-ROMA

Data: giovedì 11 aprile 2024

Ore: 21.00

Stadio: San Siro, Milano

TV: DAZN, Sky, Rai1

Web: MilanNews.it