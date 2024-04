Milan, domani l'antivigilia dell'Europa: la squadra si allena al mattino

vedi letture

Dopo il pirotecnico e non soddisfacente pareggio per 3-3 in casa del Sassuolo, questa mattina il Milan si è ritrovato a Milanello per cominciare a preparare il quarto di finale di ritorno di Europa League contro la Roma che si giocherà all'Olimpico giovedì sera alle ore 21. I rossoneri si sono allenati e hanno ritrovato Mike Maignan e Tommaso Pobega in gruppo, mentre sono arrivate buone notizie sulle condizioni di Malick Thiaw che sarà a disposizione di Pioli per la partita contro i giallorossi. Al contrario Kjaer, pur non avendo riportato lesioni alla coscia sinistra, dovrà rimanere ai box almeno una settimana e potrebbe essere out anche per il derby.

Domani mattina i rossoneri torneranno in campo al centro sportivo di Milanello per proseguire nella preparazione della sfida europea contro la Roma. L'allenamento di domani, antivigilia della sfida, è in programma ancora una volta al mattino.