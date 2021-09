Milan, domenica c'è la Lazio: i numeri di Immobile contro i rossoneri

Domenica pomeriggio il Milan affronterà la Lazio in un match d’alta classifica valido per la terza giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Nella Lazio in attacco gioca Ciro Immobile, 4 gol nelle prime 2 gare in questa nuova stagione. Nel corso della sua carriera, l’attaccante campano ha giocato contro il Milan 17 partite, vincendone 4, perdendone 7 e pareggiando le rimanenti 6. Immobile ha segnato ai rossoneri 7 gol in carriera e ha fornito anche 5 assist vincenti ai compagni di squadra.