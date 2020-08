Milan, dopo Bjorklund un altro svedese per la Primavera: ecco Roback

Il Milan ha piazzato un colpo interessante per la squadra Primavera guidata da Federico Giunti. Si tratta di Emil Roback, attaccante classe 2003 che arriva direttamente dalla società di Zlatan Ibrahimovic. Il ragazzo è stato prelevato dall’Hammarby per circa 1,2 milioni di euro più bonus, un colpo importante per il settore giovanile perché Roback era seguito con grande interesse dall’Arsenal. L’operazione è stata condotta dall’agente Luca Ariatti, che qualche settimana fa aveva portato al Milan un altro svedese, Lukas Bjorklund. Roback è sbarcato in città ieri sera, ha cenato in un noto hotel in zona San Siro, e stamattina svolgerà le visite mediche di rito alla clinica “La Madonnina". La possibilità di essere nella stessa squadra di Zlatan è stato uno stimolo in più per Roback, e questo ha inciso al momento della scelta, quando l'Arsenal spingeva per averlo.