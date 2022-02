Milan, dopo Udine un altro pareggio contro una squadra che ha appena cambiato allenatore

Per la seconda volta in stagione il Milan ha incontrato una squadra che ha appena cambiato guida tecnica. Dopo la sfida con l'Udinese dello scorso dicembre, i friulani avevano appena esonerato Gotti e affidato la squadra a Cioffi, anche ieri sera i rossoneri hanno affrontato una Salernitana che aveva appena cambiato Colantuono con Davide Nicola.

In tutte e due le occasioni i ragazzi di mister Pioli non sono andati oltre il pareggio: 1-1 alla Dacia Arena, con Ibra che ha riacciuffato il match nel finale con una splendida rovesciata, e 2-2 all'Arechi ieri sera, in una sfida che però era partita con un piglio diverso. Il Milan, dopo il vantaggio iniziale di Messias, si era fatto rimontare da Bonazzoli prima e Djuric poi; nel finale ci ha pensato Rebic a riportare il punteggio in parità.