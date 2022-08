Milan e Atalanta, che pressing! I numeri delle due squadre in fase di aggressione

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Milan e Atalanta sono le due squadre che in Italia aggrediscono meglio l'avversario, portando un pressing ordinato e molto alto. Alcuni numeri, pubblicati questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, rendono testimonianza a questa causa. L'Atalanta è leggermente prima nella media a partita dei tentativi di recupero palla nella metà campo avversaria: 23,5 contro i 23,3 rossoneri. Le due squadre sono appaiate invece per la media di tiri nati da situazioni di pressing sugli avversari: 3,84 a partita. Il Milan invece eccelle in due categorie: la media a partita di palloni recuperati da situazioni di pressione (32,5) e il numero di pressioni nella metà campo avversaria (79,6).