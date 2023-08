Milan, è già vigilia: domani sera la sfida contro il Torino

vedi letture

E' già giorno di vigilia per il Milan che domani sera sarà già in campo per la seconda giornata di campionato contro il Torino. Dopo aver vinto in trasferta, lunedì, contro il Bologna l'esordio stagionale, i rossoneri di Pioli saranno in campo domani sera a San Siro contro i granata di Ivan Juric, reduci dallo 0-0 con il Cagliari. Calcio di inizio alle ore 20.45.