Milan, è in pari il bilancio di Pioli nelle sfide da allenatore contro l'Empoli

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Stefano Pioli, tecnico del Milan, nel corso della sua carriera da allenatore, ha affrontato l’Empoli in 13 occasioni. Il bilancio, come riportato da transfermarkt, è in perfetta parità: 5 vittorie, 5 sconfitte e 3 pareggi. Sabato Pioli avrà l’occasioni di migliorare il suo personale score contro la squadra toscana allenata da Aurelio Andreazzoli.