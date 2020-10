Milan, è Leao l'MVP della partita contro la Roma

Rafael Leao è stato nominato dai tifosi come MVP della partita di ieri sera tra Milan e Roma, finita 3-3. Il portoghese ha fornito l'assist per il gol di Ibrahimovic e quello per 2-1 di Saelemaekers.

2️⃣ brilliant assists and another shining performance 🤩

You've voted @RafaeLeao7 the #MilanRoma @emirates MVP 🥇



Due assist al bacio e un’altra prestazione MAIUSCOLA!

È Rafael Leão il vostro MVP di ieri sera 🥇#SempreMilan pic.twitter.com/li067QiRuf — AC Milan (@acmilan) October 27, 2020