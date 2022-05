Milan e San Siro, sono 12 i gol in meno subiti rispetto all'anno scorso

MilanNews.it

Il rendimento del Milan a San Siro è sicuramente migliorato rispetto a quello dell'anno scorso: in tutto il campionato, l'anno passato, le vittorie furono solo 8 contro le 11 ottenute quest'anno (con l'ultima gara casalinga prevista fra una settimana e mezzo contro l'Atalanta). In particolare però, è il dato dei gol concessi a saltare all'occhio. Nell'anno passato i gol subiti in 18 giornate di campionato furono 24, quest'anno i gol subiti sono 12. La squadra di Pioli ha dunque dimezzato le reti subite. Lo riporta MilanData sul suo account Twitter.