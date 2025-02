Milan, ecco quanto vale l'accesso agli ottavi di Champions

Domani sera alle 18.45 a San Siro, il Milan sarà impegnato contro il Feyenoord nel ritorno dei playoff di Champions League. Si riparte dall'1-0 per gli olandesi, dunque il Diavolo dovrà rimontare e vincere con due gol di scarto per proseguire il suo cammino nella massima competizione europea per club. Oltre che per motivi sportivi, accedere agli ottavi è importantissimo per il club rossonero anche per una questione economica: nelle casse rossonere, finirebbero infatti 11 milioni di euro. Lo riferisce il Corriere della Sera.

DOVE VEDERE MILAN-FEYENOORD

Data: 18 febbraio 2025

Ore: 18.45

Stadio: San Siro, Milano

TV: Sky

Web: MilanNews.it