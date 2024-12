Milan, Emerson Royal ancora alla ricerca del primo gol in rossonero: non segna da agosto 2023 con il Tottenham

Emerson Royal è ancora alla ricerca del primo gol in maglia rossonera. Il difensore brasiliano, arrivato al Milan in estate dal Tottenham a titolo definitivo, non segna in una partita ufficiale dal 13 agosto 2023 quando andò in rete con gli Spurs contro il Brentford. Dopo un inizio in cui ha faticato non poco, nelle ultime settimane il terzino milanista, che ha rubato il posto da titolare a destra a capitan Calabria, è apparso in netta crescita.

E anche Paulo Fonseca ha voluto esaltare i suoi miglioramenti: "Emerson è in crescita. Lui è arrivato tardi, la Serie A è diversa dalla Premier. Ha avuto poco tempo per ambientarsi, penso che le ultime partite ha dimostrato che sta sempre meglio ed è in crescita, anche i tifosi lo hanno capito. I ragazzi hanno bisogno del sostegno dei tifosi, è importante per loro" le parole del tecnico portoghese prima del Sassuolo in Coppa Italia.