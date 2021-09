Milan favorito per lo scudetto? Pioli: "Ci sentiamo forti ma in Italia le prime sette sono molto vicine come valori"

Nel corso della conferenza stampa alla viglia di Juventus-Milan a mister Pioli è stato chiesto se il gruppo si sente da scudetto. Questa la risposta del tecnico rossonero: "Noi ci sentiamo di essere una squadra forte, ci prepariamo per vincere sempre. Mercoledì abbiamo trovato qualcuno più forte di noi, sarà uno stimolo per alzare ancora di più il livello. In Serie A la competitività è molto alta, le prime 7 sono molto vicine come valori sulla carta. Il campo determina, domani dovremo cercare di essere migliori dei nostri avversari".