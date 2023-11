Milan Femminile, esordio di fuoco per mister Corti: sabato c'è il derby

Il Milan Femminile ha cambiato guida tecnica dopo quattro stagioni. Ieri la comunicazione dell'esonero di Maurizio Ganz e la promozione di Davide Corti, tecnico della Primavera, in Prima Squadra. Non sarà un esordio come gli altri per il nuovo allenatore: sabato alle 13.45, infatti, si gioca il derby di Milano contro l'Inter che, al momento, ha quattro punti in più delle rossonere. La gara si giocherà in casa dell'Inter, all'Arena Civica.