Milan Femminile, Ganz: "Con l'Hoffenheim sarà dura"

“Abbiamo strameritato di vincere questa partita, ma avremmo dovuto chiuderla prima”. Esordisce così ai microfoni di Milan Tv il tecnico Maurizio Ganz dopo la vittoria contro lo Zurigo all’esordio in Women’s Champions League: “Abbiamo avuto tantissime occasioni e quando ne crei così tante non puoi limitarti a segnare all’84°, dobbiamo essere più brave, e anche più fortunate perché comunque il loro portiere ha fatto delle belle parate. Comunque è la prima di Champions, una serata meravigliosa grazie a queste grandissime guerriere. - continua Ganz – La tensione c’era, ma eravamo consapevoli delle nostre forze e alle ragazze ho detto che tutto dipende da noi, non dagli altri. La prossima sfida? L’Hoffenheim è una squadra fisica, arrivate terze dietro Bayern Monaco e Wolfsburg in un campionato straordinario come quello tedesco. Sarà dura ma vogliamo dare tutto.”