Milan Femminile, gli impegni del mese di febbraio: col Sassuolo scontro Champions

Esami in vista anche per le rossonere di Maurizio Ganz, protagoniste di un ottimo avvio di 2022 con la combattuta Finale di Supercoppa e le vittorie in Serie A e Coppa Italia Femminile. Programma mensile più ridotto ma ancor più significativo: in Coppa il ritorno contro la Sampdoria al Vismara, in campionato gli appuntamenti contro Lazio e soprattutto Sassuolo, in uno degli scontri diretti nella corsa alla prossima Champions League.

SERIE A

Milan-Lazio: sabato 5 febbraio, ore 12.30, CS Vismara - 14ª giornata

Sassuolo-Milan: data da definire, Stadio Ricci (Sassuolo) - 15ª giornata

COPPA ITALIA

Milan-Sampdoria: sabato 12 febbraio, ore 14.30, CS Vismara - Quarti di Finale (ritorno)