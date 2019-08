Milan Femminile in Svizzera per la Womens Cup: domani la sfida al PSG

Il Milan Femminile è arrivato ad Hagendord, in Svizzera, per la Womens Cup 2019. Domani alle 17.30 la squadra allenata da Maurizio Ganz incontrerà il Paris Saint-Germain femminile.

Le Rossonere sono arrivate a Hägendorf per la WomensCup 2019

