Milan-Fiorentina 2-2, il tabellino della partita di San Siro

Partita spettacolare che un tifoso neutrale avrà potuto godersi sicuramente. Non si può dire lo stesso per il tifoso del Milan, che ha visto un inizio osceno da parte della sua squadra, una grande reazione e infine un'incredibile altalena di emozioni, con la partita che poteva essere indirizzata da una parte all'altra. Milan che avrebbe dovuto vincere per avvicinarsi all'ottavo posto e che invece resta nella terra di mezzo, lontano persino dalla zona Conference League, la coppa meno ambita. Per la nona volta in stagione la squadra va sotto nei primi 15', in questo caso incassa addirittura due reti in 10 minuti. A farne le spese Musah, sostituito per la seconda volta nel giro di un mese nel primo tempo. Al suo posto Jovic e la musica cambia. Milan sbilanciato che accorcia le distanze con Abraham, poi trova il pari proprio col serbo che segna il classico gol dell'ex. Le squadre si allungano, De Gea e Maignan salgono in cattedra e sono rimpianti per entrambe le squadre. Ma a conti fatti più del Milan, che rischia di ritrovarsi a giocare 7 partite senza motivazioni.

Di seguito il tabellino della partita:

MILAN - FIORENTINA 2-2

RETI: 7' aut. Thiaw, 10' Kean, 23' Abraham, 64' Jovic.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Reijnders, Fofana (80' Bondo); Musah (23' Jovic), Pulisic (80' Chukwueze), Leao; Abraham (55' Gimenez. Dall'80' Joao Felix). A disp.: Sportiello, Torriani, Florenzi, Pavlovic, Bartesaghi, Terracciano, Gabbia, Sottil. All. Sergio Conceiçao.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic (72' Comuzzo), Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora (88' Adli), Fagioli, Cataldi (59' Ndour), Parisi (72' Folorunsho); Gudmundsson (59' Beltran), Kean. A disp.: Terracciano, Martinelli, Zaniolo, Moreno, Richardson. All. Raffaele Palladino.

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta.

ASSISTENTI: Carbone e Peretti.

IV UOMO: Santoro.

VAR: Paterna.

AVAR: Aureliano.

NOTE: spettatori 72.451. Espulso Palladino per proteste. Ammoniti Theo Hernandez, Walker, Leao e Pulisic per il Milan; Pablo Mari, Dodo e De Gea per la Fiorentina.



SERIE A - 31ª GIORNATA



Genoa - Udinese 1-0

77' Zanoli

Monza - Como 1-3

5' Mota (M), 16' Ikoné (C), 39' Diao (C), 51' Vojvoda (C)

Parma - Inter 2-2

15' Darmian (I), 45' Thuram (I), 60' Bernabé (P), 69' Ondrejka (P)

Milan - Fiorentina 2-2

7' aut. Thiaw, 10' Kean, 23' Abraham, 64' Jovic.

Lecce - Venezia (6 aprile, ore 12.30)

Empoli - Cagliari (6 aprile, ore 15)

Torino - Verona (6 aprile, ore 15)

Atalanta - Lazio (6 aprile, ore 18)

Roma - Juventus (6 aprile, ore 20.45)

Bologna - Napoli (6 aprile, ore 20.45)

CLASSIFICA

Inter 68

Napoli 64

Atalanta 58

Bologna 56

Juventus 55

Roma 52

Lazio 52

Fiorentina 52

Milan 48

Udinese 40

Torino 39

Genoa 38

Como 33

Verona 30

Cagliari 29

Parma 27

Lecce 25

Empoli 23

Venezia 20

Monza 15