Milan, Florenzi ambasciatore a New York: le foto pubblicate dal club

© foto di www.imagephotoagency.it

Alessandro Florenzi, fermo ai box da ormai un mese e il cui ritorno è previsto nel 2023, si sta consolando come ambasciatore del Milan a New York a margine della seconda tappa del tour che sta portando la coppa dello Scudetto in giro per il mondo. Il club ha pubblicato su Instagram alcune foto del numero 25 rossonero nella metropoli statunitense e nello specifico in cima al One World Observatory, scrivendo: "Florenzi porta i colori rossoneri in cima al mondo".