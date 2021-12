Milan fuori dall'Europa, ma San Siro ringrazia la squadra: cori e applausi a fine partita

Applausi a San Siro, nonostante la sconfitta che porta il Milan fuori dalla Champions per questa stagione. Al termine della partita persa dai rossoneri contro il Liverpool, col risultato di 2-1, l’ultima in Europa per l’annata 2021/2022, i tifosi rossoneri hanno infatti riservato cori e applausi alla squadra di Pioli, prima in classifica in Serie A.