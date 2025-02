Milan fuori dalla Champions, Albertini: "È un'eliminazione che fa molto male"

Intervistato questa mattina dai taccuini de La Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero Demetrio Albertini ha commentato la clamorosa eliminazione del Milan in Champions League per mano del Feyenoord.

Albertini, come analizza la gara contro il Feyenoord?

"E’ un’eliminazione che fa molto male perché esci dopo aver dominato. Almeno finché c’è stata parità numerica. Dopo il rosso di Theo, la partita è cambiata completamente".

Non c’è neppure da appellarsi alla fiscalità dell’arbitro...

"Nel calcio due cose sono certe: che ti ammoniscono se trattieni la maglia dell’avversario e se simuli".

Da Theo una prestazione del genere se l’aspettava?

"Da nessuno del Milan. Anzi, da nessuno che gioca in una grande squadra. Soprattutto il primo fallo a fine primo tempo a metà campo... Tirare la maglia in quel modo a cosa serviva? Non l’ho capito".

Non è il primo errore della stagione del francese, ma questo è pesantissimo.

"Non sembra lui. Resta una grande giocatore ma non è il Theo che eravamo abituati a vedere. Il perché non lo so. Sembra distratto nei momenti decisivi".

Da ex campione, che consiglio si sente di dare a Hernandez per ripartire?

"E’ un giocatore esperto e le sue qualità sono indubbie. Da questo momento no deve uscire con l’aiuto della squadra e della società. I compagni in particolare devono stargli vicino, sostenerlo come va fatto quando uno del gruppo è in difficoltà".

Se il Milan fosse stato più concreto nel primo tempo, sarebbe potuta finire diversamente?

"La prima frazione è stata ben giocata. Con il senno di poi, è facile dire che i rossoneri dovevano segnare due gol, ma la squadra aveva fiducia anche quando è tornata in campo, nei primi minuti della ripresa: c’era nell’aria la sensazione che il raddoppio sarebbe arrivato perché il Milan era in controllo. Il doppio giallo a Theo ha cambiato tutto".

Quanto ha pesato invece il ko dell’andata?

"Non eccessivamente perché ci sta di perdere 1-0 fuori casa. Il gol di Gimenez aveva rimesso tutto in equilibrio. Poi è successo quello che è successo...".

La Champions rossonera è stata una delusione.

"Dopo gli acquisti importanti di gennaio mi aspettavo che la squadra arrivasse agli ottavi. Invece ora la delusione è forte. Resta il campionato dove è necessario arrivare al quarto posto. Non sarà facile".

ll bilancio del 2024-25 rischia di essere in rosso nonostante la Supercoppa vinta.

"I bilanci vanno fatti a fine stagione. Al Milan oggi puoi dire poco: ha pagato l’errore di un singolo. Tutto qua".