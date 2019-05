Milan, Gattuso è provato: "Troppe responsabilità, sono a pezzi mentalmente"

E' un Rino Gattuso stanco e provato quello che ieri sera ha parlato dopo il successo contro la Spal: "Non so se sarà facile migliorare i 68 punti. Sento troppe responsabilità in questo club, mi spendo troppo e ho sentito più responsabilità di quelle che avrei dovuto. Negli ultimi mesi dormivo poco, sono a pezzi mentalmente" le parole del tecnico rossonero riportate stamattina dal Corriere della Sera.