Milan, Gazzetta: "Il futuro dei pilastri adesso è un rebus"

La rivoluzione societaria potrebbe cambiare anche i piani del Milan per ciò che riguarda i rinnovi. "Il futuro dei pilastri adesso è un rebus", titola La Gazzetta dello Sport, riferendosi soprattutto a Ibrahimovic, Donnarumma e Rebic. "Le divergenze tra Gazidis e l’area tecnica congelano le trattative per lo svedese", scrive la rosea, che mette in dubbio anche la permanenza di Gigio. E se Maldini e Boban dovessero lasciare il club, chi parlerà con l’Eintracht per Rebic? Dubbi e incertezze che alimentano le preoccupazioni dei tifosi.