Milan-Genoa 1-1 all'intervallo, luci e ombre a San Siro

Il primo tempo di Milan-Genoa termina sul risultato di 1-1, per ora decidono le reti di Ante Rebic e Mattia Destro. Un risultato beffardo per i rossoneri, che partono bene trovando il gol in avvio con Rebic: gran botta al volo, irraggiungibile per Perin. Il Milan poi controlla e ha anche un'occasione clamorosa per il raddoppio, ma Leao spreca tutto sparando addosso al portiere da ottima posizione. Leao che, per movimenti e posizionamento, sembra ancora una volta spaesato nel ruolo di prima punta. Al 36' arriva il pareggio genoano in modo quasi casuale, con Tomori che si perde incredibilmente Destro nel cuore dell'area di rigore: l'attaccante, ex della sfida, sfrutta il corner e insacca indisturbato di testa. Tutto da rifare quindi, ma ci sono ancora 45 minuti.