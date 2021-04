Milan-Genoa alle 12:30: statistiche a confronto

Il match domenicale delle 12:30 non è facilmente digeribile né per il Milan né per il Genoa. Le due squadre, che si sfideranno domani sul prato di San Siro, sono, infatti, reduci da risultati non proprio positivi.

I rossoneri, nei 12 precedenti, hanno raccolto 3 vittorie, 3 sconfitte e i 6 pareggi con cui si sono concluse le ultime 6 gare giocate all'ora di pranzo. Per i genoani, invece, si registrano ben 15 sconfitte alle 12:30: nessuno, a parte il Sassuolo, ha fatto peggio del Grifone in Serie A.