Milan, Gigio out contro il Genoa: punta al match di mercoledì contro la Juve

Gianluigi Donnarumma non giocherà domenica in campionato contro il Genoa a causa della distorsione alla caviglia sinistra rimediata sul campo della Fiorentina: come riporta La Gazzetta dello Sport, il giovane portiere milanista punta a tornare a disposizione di Pioli per il match di mercoledì contro la Juventus, valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia.