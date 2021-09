Milan, Giroud come un leone in gabbia: ha tanta voglia di tornare

Contro la Lazio non ci sarà Giroud. Il francese, dopo aver smaltito il Covid, rimarrà a Milanello ad allenarsi e punta con decisione ad essere convocato per la partita di mercoledì contro il Liverpool. Come riporta Tuttosport, l'attaccante, che non ha avuto sintomi durante il periodo di positività al virus, ha superato agilmente i test per riottenere l’idoneità ed è segnalato come un leone uscito dalla gabbia: la sua voglia di riunirsi ai compagni di squadra è fortissima.