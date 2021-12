Milan, gli impegni del mese di dicembre: tutte le sfide e dove seguirle

È il mese finale per mandare in archivio un 2021 molto significativo. Il dicembre rossonero avrà i riflettori puntati addosso ed è già iniziato a Genova. Con Napoli e Liverpool i match da fuochi d'artificio in programma a San Siro, ma non solo. Dicembre manderà in archivio il girone d'andata del campionato, così come il girone di Champions League. Quante sfide all'orizzonte...

SERIE A

Milan-Salernitana: sabato 4 dicembre, ore 15.00, San Siro - 16ª giornata (DAZN)

Udinese-Milan: sabato 11 dicembre, ore 20.45, Dacia Arena - 17ª giornata (DAZN e SKY)

Milan-Napoli: domenica 19 dicembre, ore 20.45, San Siro - 18ª giornata (DAZN)

Empoli-Milan: mercoledì 22 dicembre, ore 20.45, stadio Castellani - 19ª giornata (DAZN e SKY)

CHAMPIONS LEAGUE

Milan-Liverpool: martedì 7 dicembre, ore 21.00, San Siro - 6ª giornata del Gruppo B (SKY e Canale 5)

PRIMA SQUADRA FEMMINILE

Poche gare ma che gare per le ragazze di Ganz, attese dal Derby casalingo e dalla trasferta di Vinovo a domicilio della Juve, padrona del campionato e campione in carica. Esami davvero difficili e importanti per indirizzare la stagione, compreso quello in Coppa Italia dove servirà una vittoria per accedere alla fase a eliminazione diretta.

SERIE A

Milan-Inter: domenica 5 dicembre, ore 14.30, CS Vismara - 10ª giornata

Juventus-Milan: domenica 12 dicembre, ore 15.00, Juventus Training Center - 11ª giornata

COPPA ITALIA

Hellas Verona-Milan: domenica 19 dicembre, ore 15.00, Sinergy Stadium - 3ª giornata del Gruppo A

PRIMAVERA

Impegni cruciali attendono i giovani di Giunti, chiamati a fare punti per risalire in classifica. Dalla SPAL al Bologna, avversari in lotta in posizioni simili da provare a battere per dare una scossa al campionato. In agenda anche la passerella conclusiva in campo europeo, senza però più speranze di qualificazione.

PRIMAVERA 1

Milan-SPAL: sabato 4 dicembre, ore 11.00, CS Vismara - 11ª giornata

Sampdoria-Milan: sabato 11 dicembre, ore 18.00, CS Tre Campanili - 12ª giornata

Milan-Pescara: sabato 18 dicembre, ore 13.00, CS Vismara - 13ª giornata

Bologna-Milan: martedì 21 dicembre, ore 14.30, CT Galli - 14ª giornata

YOUTH LEAGUE

Milan-Liverpool: martedì 7 dicembre, ore 14.30, CS Vismara - 6ª giornata del Gruppo B