Milan Glorie, Cafù: "Sempre molto bello rivedere il Milan, stare con il Milan"

Nella pomeriggio di domenica, al Tottenham Hotspur Stadium, è andata in scena la partita amichevole tra le vecchie glorie del Tottenham Hotspur e quelle del Milan. In una gara all'insegna dell'amarcord e dell'omaggio a grandi campioni del passato, il risultato è andato in netto favore degli inglesi che hanno vinto per 6-2. Per i rossoneri le reti di Cristian Zaccardo e Andrea Pirlo.

Al termine della gara ai microfoni di Milan Tv è intervenuto l'ex terzino brasiliano Marcos Cafù che ha detto la sua sull'evento e sulla partita. Le sue dichiarazioni: "Sempre piacevole essere qui, sempre piacevole vedere quanto i tifosi inglesi vogliono bene al calcio e a noi ex calciatori. Cerchiamo di restituire l'affetto con una firma o una foto: è sempre molto bello rivedere il Milan e stare con il Milan, un'emozione molto grande. I tifosi amano sia il Milan che il calcio brasiliano: oggi siamo qui a ricevere questo affetto, questo calore e questo abbraccio del pubblico meraviglioso. Io mi diverto anche a 54 anni, mi piace il calcio, divertirmi, stare insieme con i ragazzi. Il risultato non è sempre quello che ci si aspetta ma l'importante è sempre divertirsi"

Poi un messaggio: "Noi siamo qui per la Fondazione Milan, sappiamo il lavoro che loro fanno a beneficio della gente che non ha avuto la stessa opportunità che abbiamo avuto noi. Ogni volta che il Milan mi chiama per la Fondazione, sono sempre disponibile per aiutare delle persone"