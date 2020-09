Guardando a dati e statistiche, il 2020 del Milan ha prodotto risultati importanti e i dati lo certificano. La squadra allenata da Stefano Pioli, infatti, è prima nella virtuale classifica dei punti guadagnati (51), ha la miglior difesa (solo 22 gol subiti) e come l'Atalanta è prima per vittorie (15) e per sconfitte subite (solo 2).