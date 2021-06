Milan, i numeri stagionali del rientrante Conti: solo 5 presenze in rossonero, 11 al Parma

Come riportato da primocanale.it, Andrea Conti, di ritorno al Milan dopo il prestito al Parma, è nel mirino del Genoa. Nella stagione appena conclusa, il terzino ex Atalanta ha trovato pochissimo spazio con il Milan: 5 presente totali, di cui 3 in Serie A e 2 in Europa League; 11 presenze, invece, nella seconda parte di stagione giocata al Parma. In 946 minuti totali giocati, però, Conti non ha messo a referto nessun goal e nessun assist.