Milan, i rossoneri hanno incassato due gol in ognuna delle ultime quattro trasferte

In vista di Udinese-Milan di questa sera, il sito della Lega Serie A riferisce che la squadra bianconera cerca riscatto dopo tre sconfitte consecutive: i friulani non hanno mai perso quattro gare di fila in stagione, e ora affrontano un Milan altalenante in trasferta. I rossoneri, battuti in quattro delle ultime sei gare lontano da San Siro, soffrono soprattutto in fase difensiva, avendo incassato esattamente due gol in ognuna delle ultime quattro trasferte.

L’arrivo di Conceição ha portato aggressività ma anche qualche fragilità, con il Milan finito sotto nel punteggio in dieci occasioni nel 2025. Eppure, la squadra è letale in rimonta e produttiva in fase offensiva: nessuno tira di più in porta (167 conclusioni), e il contropiede resta un’arma chiave. Sfida dunque tra un’Udinese alla ricerca di solidità e un Milan imprevedibile, ma potenzialmente devastante in attacco.