Milan, i rossoneri non subivano 3 gol in Europa dalla disfatta di Atene

Contro il Lille è arrivata la prima sconfitta stagionale rossonera, che mancava dall’8 marzo nell’1-2 casalingo contro il Genoa. 242 giorni dopo l’ultima volta, è normale, soprattutto per una squadra così giovane, che ci possa essere un passo falso. Questa sconfitta non cancella quanto fatto di buono, ma lascia comunque l’amaro in bocca, soprattutto per come è arrivata. Il Milan ha infatti perso 3-0 in casa, commettendo tante ingenuità evitabili e non riuscendo mai ad essere veramente pericoloso. I rossoneri non subivano 3 gol in una partita europea da Olympiacos-Milan del 13 dicembre 2018. Allora finì 3-1 per i padroni di casa, e il Diavolo venne eliminato ai gironi in modo davvero clamoroso e rocambolesco. Poco meno di 2 anni dopo, i rossoneri tornano a perdere in Europa, ma ci auguriamo che questa sconfitta non debba avere ripercussioni sulla qualificazione ai sedicesimi, e che l’avventura del Milan nella competizione non si concluda come l’ultima volta.