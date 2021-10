Milan, Ibra ha una voglia matta di tornare decisivo

Arrivano finalmente buone notizie da Milanello in merito al ritorno in campo di Zlatan Ibrahimovic, ai box da metà settembre per un problema al tendine d’Achille: lo svedese, che ieri è tornato ad allenarsi in gruppo e dovrebbe quindi essere almeno in panchina domani contro il Verona, ha una voglia matta di tornare a giocare ed essere decisivo. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera.